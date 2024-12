Vierschanzentournee 2024/25, Reihenfolge der Schanzen und Modus: Wann / wo finden die Wettkämpfe im Skispringen statt?

Die 73. Ausgabe der Vierschanzentournee steht kurz bevor. SPOX verrät euch die Reihenfolge der Schanzen.

Am Sonntag, den 29. Dezember, startet in Oberstdorf die heurige Vierschanzentournee. Die letzte Ausgabe konnte der Japaner Ryōyū Kobayashi ohne Tagessieg für sich entscheiden, Zweiter wurde Andreas Wellinger. Aber auch dieses Jahr gehört ein deutscher Springer zu den großen Favoriten, Pius Paschke führt nämlich zurzeit den Gesamtweltcup an.

Wo gesprungen wird und wie der Modus überhaupt funktioniert, erfährt Ihr in diesem Artikel.