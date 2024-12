Vierschanzentournee 2024/25, Gesamtwertung: Zwischenstand, Ergebnisse und Punkte

In den nächsten Wochen steht die Vierschanzentournee im Fokus des Sports. Hier zeigen wir Euch den Stand in der Gesamtwertung und alle Ergebnisse.

Zwischen dem 29. Dezember und 6. Januar duellieren sich die besten Skispringer der Welt in vier Springen in Deutschland und Österreich. Die 73. Auflage der Vierschanzentournee startet am Donnerstag, den 29. Dezember, mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Danach folgen die Springen in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) und Innsbruck (4. Januar). Am Freitag, den 6. Januar, endet die Tournee mit dem Springen im österreichischen Bischofshofen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr den aktuellen Stand in der Gesamtwertung sowie die Ergebnisse aller vier Springen.