Vierschanzentournee 2024/25, deutsche Teilnehmer: Welchen Skispringer aus Deutschland sind dabei?

Die Vierschanzentournee steht unmittelbar bevor. Hier erfahrt Ihr, welche Athleten das deutsche Aufgebot für die vier Springen bilden.

In wenigen Tagen beginnt in Oberstdorf die 73. Vierschanzentournee. Am 29. Dezember findet im Oberallgäu das Auftaktspringen statt. 23 Jahre liegt der bislang letzte Vierschanzentournee-Gesamtsieg eines Deutschen zurück. In der Saison 2001/02 gelang dies dem Olympiasieger Sven Hannawald in dominanter Manier.

Welche deutschen Skispringer gehen dieses Mal ins Rennen um den Gesamtsieg? Wir zeigen Euch das deutsche Aufgebot.