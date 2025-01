Die legendäre Streif-Abfahrt in Kitzbühel rückt von Tag zu Tag näher. Hier erfahrt Ihr, wann sie stattfindet und wo Ihr sie sehen könnt.

Kein Rennen im alpinen Ski-Weltcup ist auch nur annähernd so spektakulär und gefährlich wie die Streif-Abfahrt in Kitzbühel. Das Rennen findet am Wochenende im Rahmen der 85. Hahnenkammrennen statt, wo einmal mehr nur die Männer im Einsatz sind.