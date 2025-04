Streif 2024 in Kitzbühel: Datum, Termine, Tickets, Übertragung im TV und Livestream bei den Hahnenkammrennen

Die legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel stehen bevor. Datum, Termine, Tickets, Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zum Spektakel in Österreich wissen müsst, gibt es hier bei SPOX.

Eines der größten Highlights jeder Ski-alpin-Saison ist die Kitzbühel-Abfahrt auf der legendären Streif, die zu den anspruchsvollsten im Kalender zählt. Wintersportfans müssen auf dieses Spektakel nicht mehr lange warten, denn im Rennkalender der Herren stehen nach dem Weltcup in Wengen als Nächstes bereits die 84. Hahnenkammrennen in Tirol eingetragen.