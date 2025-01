"So macht es keinen Spaß mehr": Rekordweltmeister beendet mit 27 Jahren eine einmalige Karriere wegen einer chronischen Erkrankung

Norwegens Wintersport verliert den nächsten Superstar: Kombinierer Jarl Magnus Riiber tritt wegen einer schweren Erkrankung nach der Saison zurück.

Jarl Magnus Riiber setzte sich, er lächelte sanft in dem Wissen, dass er sich nun von einer Riesenlast befreien würde. "Ich möchte einen Körper behalten, der Spiel und Spaß mit meinen Kinder aushält", sagte der unumstrittene König der Nordischen Kombination am Mittwochmorgen auf einer kurzfristigen einberaumten PK in Seefeld ruhig und mit fester Stimme: "Und deshalb wird diese Saison meine letzte sein."

Beim 27-Jährigen, das teilte der Rekord-Weltmeister in großer Offenheit mit, sei Morbus Crohn diagnostiziert worden. Eine chronische, sehr üble Darmerkrankung, die Auswirkungen auf den gesamten Körper hat. Und die Ursache für Riibers ständige gesundheitliche Probleme ist. "Die Krankheit wird mich bis ans Ende meines Lebens begleiten", sagte Riiber.