Skispringen WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Teamspringen auf der Großschanze im TV und Livestream?

Die Nordische Ski-WM läuft auf Hochtouren und heute steht das Teamspringen an. Wer das Event live im Free-TV und Stream zeigt, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Donnerstag, den 6. März, steht bei der Skisprung-Weltmeisterschaft im norwegischen Trondheim das Teamspringen auf der Großschanze (Hill Size: 138 Meter) an. Der Start ist auf 16.20 Uhr angesetzt. Neben dem Skispringen kämpfen die Teilnehmer bei der Nordischen Ski-WM auch um Medaillen im Langlauf und in der Nordischen Kombination.

SPOX zeigt Euch, wie Ihr den fünften von sieben Wettbewerben bei der WM live sehen könnt.