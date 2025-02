Heute startet die Ski-alpin-Weltmeisterschaft mit dem Team-Parallel-Wettbewerb. Wo Ihr das Rennen live verfolgen könnt, erfährt Ihr bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, 4. Februar, startet die Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm mit dem Wettbewerb Team-Parallel. Die Schweizer sind die dominierende Nation im Weltcup bisher und gehen als Favoriten in das Rennen. Oder kommt es am Ende doch zu einer Überraschung?

Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier bei SPOX.