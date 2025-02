Ski alpin WM heute live im Free-TV: Wo läuft Riesenslalom der Frauen bei der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm im TV und Livestream?

Heute geht es bei der Ski-WM mit dem Riesenslalom der Damen weiter. Wo Ihr das Rennen sehen könnt, erfährt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, 13. Februar, steht bei der Ski-alpin-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm der Riesenslalom der Frauen auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 9.45 Uhr, die Entscheidung im zweiten Durchgang um 13.15 Uhr. Wo Ihr den Kampf um die Medaillen verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Alle Infos zur Übertragung gibt's auf SPOX.