Ski Alpin, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup, Übertragung im Free-TV und Livestream

Ende Oktober beginnt die neue Ski-alpin-Weltcupsaison. Wir liefern Euch alle Informationen zur Saison 2024/25 und der Übertragung.

Mit Gedanken an den Winter oder gar an Schnee verschwenden Menschen in unseren Breitengraden momentan noch wenig Zeit. Anders sieht das bei den besten Skifahrern der Welt aus. Für sie beginnt Ende Oktober die Ski-alpin-Saison 2024/25. Dann beginnt der Kampf um die Siege in den Gesamt- und Disziplinenwertungen im Weltcup für die Frauen und Männer.