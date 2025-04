Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Wengen im TV und Livestream?

Beim Ski Alpin sind die Herren am heutigen Donnerstag im Weltcup in der Abfahrt gefordert. Doch wer zeigt das Rennen live im TV und Livestream? Wir haben die Antworten.

Um 12.30 Uhr ist das Rennen terminiert. Der Schweizer Marco Odermatt hat im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Donnerstag und Samstag in Wengen die Bestzeit vorgelegt. Der 26 Jahre alte Weltcup-Dominator lag auf der 4270 Meter langen Strecke am Lauberhorn 0,05 Sekunden vor dem Amerikaner Jared Goldberg. Schnellster der sechs deutschen Starter war Romed Baumann (+2,63 Sekunden).

Am Donnerstag wird bei Odermatts Heimspiel zunächst die in Beaver Creek/USA ausgefallene Abfahrt nachgeholt. Einem Super-G am Freitag folgen das klassische Lauberhorn-Rennen am Samstag sowie der Slalom am Sonntag. Odermatt ist Weltmeister in der Abfahrt, im Weltcup ist er in der alpinen Königsdisziplin aber noch sieglos.