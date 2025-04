Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Frauen in Kvitfjell und Riesenslalom Herren in Aspen im TV und Livestream?

Im Ski Alpin stehen am heutigen Samstag zwei Wettbewerbe auf dem Plan. Für die Frauen geht es in der Abfahrt in Kvitfjell zur Sache, während die Herren in Aspen im Riesenslalom antreten. Alle Infos zu den beiden Rennen erhaltet Ihr hier.

Im Ski-Alpin-Weltcup geht es heute in zwei Disziplinen zur Sache. Während die Frauen im norwegischen Kvitfjell um gute Ergebnisse in der Abfahrt kämpfen, müssen die Herren im US-amerikanischen Aspen im Riesenslalom ran.

Ihr wollt wissen, wo Ihr beide Wettbewerbe live im TV und Livestream sehen könnt? Hier erfahrt Ihr es.