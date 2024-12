Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Frauen in St. Moritz sowie Abfahrt der Herren in Gröden im TV und Livestream?

Fans des Ski Alpin dürfen sich freuen: Der Super-G der Frauen und die Abfahrt der Herren stehen an. Wer im TV und Stream überträgt, verrät SPOX.

Am heutigen Samstag, dem 21. Dezember, gibt es im alpinen Skisport gleich zwei Leckerbissen für uns: Nicht nur werden sich in Gröden (Italien) die Männer ab 11.45 Uhr in der Abfahrt messen, zuvor (10.30 Uhr) wird Lindsey Vonn nach fünf Jahren Pause ihr Comeback beim Super-G der Frauen in St. Moritz (Schweiz) geben.

Ihr könnt bei beiden Events live dabei sein. Wie? Das verrät SPOX!