In Madonna di Campiglio findet heute der Slalom der Herren statt. SPOX liefert die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Mittwoch, den 8. Januar, steigt in Madonna di Campiglio in Italien ein Slalom der Herren. Der erste Durchgang wird um 17.45 Uhr eröffnet, der zweite geht um 20.45 Uhr los.