Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Herren in Madonna di Campiglio im TV und Livestream?

Der Ski-alpin-Weltcup der Herren wird heute mit einem Slalom in Madonna di Campiglio fortgesetzt. SPOX verrät, wie Ihr das Rennen live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Gestern haben die Frauen in Courchevel ihren Slalom bestritten, am heutigen Freitag (22. Dezember) sind nun die Herren mit ihrem an der Reihe. Linus Straßer und Co. müssen jedoch nicht in Courchevel, sondern in Madonna di Campiglio (Italien) ran. Um 17.45 Uhr geht das Rennen mit dem ersten Durchgang los, ehe sich um 20.45 Uhr die besten 30 im zweiten Durchgang herunterwagen.

