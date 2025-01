Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Herren in Kitzbühel auf der Streif sowie Super G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen im TV und Livestream?

Zum Abschluss des alpinen Ski-Wochenendes stehen heute der Slalom der Herren und der Super-G der Frauen an. Infos zur Übertragung gibt es hier.

Nachdem gestern das legendäre Hahnenkammrennen auf der Streif anstand, geht es am heutigen Sonntag (26. Januar) mit dem Slalom der Männer in Kitzbühel und dem Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen weiter. Los geht es um 10.15 Uhr bzw. um 11 Uhr.

Wir verraten, wo Ihr den Spaß im TV und Livestream sehen könnt.