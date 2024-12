Heute gibt's den Slalom der Frauen in Semmering sowie den Super G der Herren in Bormio. Wo Ski alpin heute im TV und Livestream läuft, zeigt SPOX.

Am heutigen Sonntag, (29. Dezember) geht es ab 10.30 Uhr im Slalom der Frauen in Semmering (Österreich) sowie ab 11.30 Uhr beim Super G der Herren in Bormio (Italien) rund.

Wie Ihr die Rennen live und in Farbe sehen könnt? SPOX hat die Antwort!