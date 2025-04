Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Herren in Bansko und Frauen in Soldeu im TV und Livestream?

Im Ski-Weltcup stehen heute zwei Riesenslaloms an. Die Herren sind im bulgarischen Bansko gefragt, während die Frauen in Soldeu um Weltcuppunkte kämpfen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Samstag, den 10. Februar, sind sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen die Ski-alpin-Techniker gefragt. Zwei Rennen stehen an: Die Herren bestreiten ihren Riesenslalom im bulgarischen Bansko und die Frauen müssen in Soldeu in Andorra ran.

Das Rennen der Männer fängt um 9.30 Uhr mit dem ersten Lauf an, der zweite findet um 12.30 Uhr statt. Der Frauen-Riesenslalom geht um 10.30 Uhr los und endet um 13.30 Uhr.