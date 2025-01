Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Herren in Adelboden sowie Abfahrt der Frauen in St. Anton im TV und Livestream?

Heute steht sowohl der Riesenslalom der Herren als auch die Abfahrt der Damen auf dem Programm. Hier erfährt Ihr, wo Ihr die Rennen sehen könnt.

Der Ski-Weltcup geht in die nächste Runde. Heute bestreiten die Damen in St. Anton (Österreich) ab 11.15 Uhr eine Abfahrt, die Herren absolvieren in Adelboden (Schweiz) einen Riesenslalom. Der erste Durchgang startet um 10.30 Uhr, ab 13.30 folgen die besten 30 im zweiten Durchgang.

SPOX verrät Euch, wer die Ski-Alpin-Rennen live im TV und Livestream überträgt.