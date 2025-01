Der Riesenslalom der Frauen steht heute auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wer das Ski-Alpin-Rennen live im TV und Livestream überträgt.

Am Weltcup-Wochenende steht heute der Riesenslalom der Frauen auf dem Programm. Am heutigen Samstag, dem 4.Januar 2025, startet der erste Lauf um 09.30 Uhr, der zweite Lauf in Kranjska Gora (Slowenien) beginnt um 12.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wer das Ski-Alpin-Rennen live im TV und Livestream überträgt.