Am Kronplatz findet heute der Riesenslalom der Frauen statt. Wie Ihr beim Rennen live mit dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der Ski-Weltcup der Frauen wird am heutigen Dienstag, den 21. Januar, mit einem Riesenslalom der Frauen am Kronplatz in Südtirol fortgesetzt. Der erste Durchgang wird um 10.30 Uhr eröffnet, der zweite Lauf startet um 13.30 Uhr.verrät Euch, wer das Ski-Alpin-Rennen live im TV und Livestream überträgt.