Heute steht mit der Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen die Generalprobe für die Ski-WM an. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, 2. Februar, steht für die Männer die letzte Abfahrt vor der Weltmeisterschaft an. Der Start erfolgt um 11.30 Uhr, vielleicht kommt es auch heute wieder wie in Kitzbühel zu einem überraschenden Sieger.

Wo Ihr das Spektakel verfolgen könnt, erfährt Ihr bei SPOX.