In Courchevel findet heute ein Weltcup-Slalom der Frauen statt. Wer das Rennen live im TV und im Livestream zeigt, verraten wir Euch hier.

Im französischen Courchevel wird am heutigen Donnerstag, 30. Januar, zum siebten Mal in dieser Saison im Slalom der Frauen um den Sieg gefahren. Der 1. Lauf beginnt um 20 Uhr, der 2. Lauf um 20 Uhr. Mikaela Shiffrin (USA) kehrt heute nach einer längeren Verletzungspause in den Weltcup zurück. Das deutsche Slalom-Ass Lena Dürr peilt den zweiten Podestplatz des Rennwinters an.

Wo Ihr beim Frauen-Slalom im TV und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel!