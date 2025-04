Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream?

Die Herren bestreiten heute in Beaver Creek die erste Abfahrt der Saison. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Ski-Alpin-Rennen live verfolgen könnt.

Der Ski-Weltcup 2024/25 gilt seit Wochen als eröffnet, mehrere Technikwettbewerbe haben die Ski-Herren bereits in den Beinen. Am heutigen Freitag, den 6. Dezember, sind nun zum ersten Mal auch die Speedspezialisten gefragt, in Beaver Creek findet um 19 Uhr deutscher Zeit die erste Abfahrt der Saison statt.