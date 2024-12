Beim Ski Alpin sind heute der Riesenslalom der Männer und der Super-G der Frauen dran. SPOX liefert Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Am heutigen Sonntag, (22. Dezember) geht es im Riesenslalom der Herren in Alta Badia (1. Lauf: 10 Uhr / 2. Lauf: 13.35 Uhr) und im Super-G der Frauen in St. Moritz (11 Uhr) rund.

Wie Ihr die Rennen live und in Farbe sehen könnt? SPOX hat die Antwort!