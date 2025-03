Ski Alpin heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Slalom der Herren in Kranjska Gora sowie Super G der Frauen in Kvitfjell im TV und Livestream?

Der Super G der Frauen in Kvitfjell sowie der Slalom der Herren in Kranjska Gora stehen heute auf dem Programm. SPOX verrät, wer die Rennen zeigt.

Am heutigen Sonntag, den 2. März, sind beim Ski Alpin sowohl die Frauen als auch die Männer im Einsatz. Der Super-G der Frauen findet im norwegischen Kvitfjell statt und beginnt um 10.30 Uhr. Die Männer duellieren sich in zwei Durchgängen im Slalom. Der erste Durchgang in Kranjska Gora (Slowenien) beginnt um 9.30 Uhr, der Zweite um 12.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wer die Wettkämpfe live im TV und Livestream überträgt.