Skandal im Skispringen: Marius Lindvik verliert WM-Silber wegen "Manipulation". Gold für Domen Prevc wird zur Nebensache.

Marius Lindvik verlor WM-Silber, Stefan Horngacher den Glauben an gerechte Kontrollen und das Skispringen seine Glaubwürdigkeit: An einem denkwürdigen WM-Tag in Trondheim ist auf dem Anzug-Streit ein handfester Manipulations-Skandal geworden, der den Schanzensport in den Grundfesten erschüttert.