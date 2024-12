Rücktritt vom Rücktritt perfekt: Lindsey Vonn nimmt wieder an Weltcups teil.

Die einstige Speed-Königin Lindsey Vonn wird wie geplant in St. Moritz ihr Weltcup-Comeback feiern. Dies teilte die 40 Jahre alte US-Amerikanerin am Freitag offiziell mit. In der Schweiz finden am 21. und 22. Dezember zwei Super-G statt.