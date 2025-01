Schießdebakel in Antholz: Biathleten patzen bei WM-Generalprobe

Am Schießstand läuft es für Deutschlands Biathleten überhaupt nicht - und deshalb reicht es nicht zu vorderen Plätzen.

Philipp Horn ließ sich mit finsterer Miene in den Schnee fallen, Trainer Uros Velepec schüttelte bei Kaiserwetter quasi in Dauerschleife den Kopf: Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt der vom Rücktritt von Tarjei Bö überlagerten WM-Generalprobe in Antholz ein Schießdebakel erlebt. Insgesamt leisteten sich die sechs Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei perfekten Bedingungen indiskutable 18 Fehler, ließen bei jeder der zwölf Schießeinlagen mindestens eine Scheibe stehen - knapp drei Wochen vor der Weltmeisterschaft schrillen die Alarmglocken.