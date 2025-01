Kann Pius Paschke es bei der Vierschanzentournee noch auf den ersten Platz schaffen? SPOX klärt auf!

Aktuell liegt Pius Paschke in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee auf dem 6. Rang. Die obersten Ränge in der Tabelle sind zumindest theoretisch noch in greifbarer Nähe.

Wie und ob es der deutsche Skispringer noch an die Spitze schaffen kann, verrät Euch SPOX.