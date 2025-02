Die Nordische Ski-WM steht an. SPOX verrät alle Infos zur Übertragung, den Disziplinen und dem Zeitplan!

In der kommenden Woche beginnt mit der nordischen Ski-WM ein besonderes Highlight des Wintersports. In 27 Wettbewerben treten Athletinnen und Athleten gegeneinander an.

Alle Informationen zu den Wettkämpfen bekommt Ihr bei SPOX!