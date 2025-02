Johannes Thingnes Bö fährt 22. WM-Gold ein! Biathlon-Rekordweltmeister legt gleich den nächsten Titel nach

Am Samstag krönte sich der Norweger zum alleinigen Rekordweltmeister, am Sonntag holte er gleich den nächsten Titel.

Dominator Johannes Thingnes Bö hat sich bei seiner letzten Biathlon-WM zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt. Der 31-Jährige setzte sich am Samstag im Sprint von Lenzerheide durch und holte bei seiner neunten Weltmeisterschaft seine 21. Goldmedaille. Damit übertrumpfte er die Bestmarke seines norwegischen Landsmanns Ole Einar Björndalen. Am Sonntag legte er mit Gold in der Verfolgung gleich noch seinen 22. WM-Triumph nach.