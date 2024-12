Jetzt also wirklich: Marcel Hirscher ist "zurück in dem Spiel, das wir lieben" - Ski-Legende feiert Mega-Comeback in Sölden

2051 Tage (!) nach seinem Rücktritt kehrt Ski-Legende Marcel Hirscher in den Weltcup zurück. Für Österreich startet er aber nicht mehr. Der Grund klingt großmütig.

Jetzt also wirklich! Marcel Hirscher kehrt 2051 Tage nach seinem bislang letzten Weltcup-Rennen in den Skizirkus zurück. Der 35-Jährige bestätigte sein Comeback für den Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/BR und Eurosport) in Sölden auf der Instagram-Seite seines Teams Van Deer-Red Bull.

"Ich habe mich entschieden und gesagt: Ich mach das!", sagte Hirscher in einem kurzen Video, in dem er über sein "großes Herzensprojekt" spricht. Er sei "zurück in dem Spiel, das wir lieben".

Der Niederländische Skiverband hatte die mit Spannung erwartete Rückkehr des achtmaligen Gesamtweltcupsiegers bereits am Dienstag angekündigt, später aber mit dem Zusatz versehen: Sofern Hirscher fit sei. Der Verband sprach von einem "historischen Ereignis".