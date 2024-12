"Ist wahrscheinlich dumm": 18-jährige Dopingsünderin aus Russland plant Comeback

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat ihr Comeback nach dem Ablauf der vierjährigen Dopingsperre angekündigt.

Das gab die 18-Jährige am Freitag bekannt. Walijewa war vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, bei denen sie zunächst Gold mit der Mannschaft gewann, positiv auf das Herzmedikament Trimetazidin getestet worden. Im Januar wurde sie rückwirkend gesperrt.

"Natürlich denke ich über eine Rückkehr in den Sport nach, aber das ist nicht das Ende", sagte Walijewa gegenüber Journalisten, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete: "Eine Sportkarriere in einem so jungen Alter aufzugeben, ist wahrscheinlich dumm. Ich werde alles daran setzen, um den Zuschauern, mir selbst, meinen Trainern und natürlich all meinen Fans wieder Freude zu bereiten."