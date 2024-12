Horrordiagnose für deutschen Ski-Star: "Die härteste Zeit meines Lebens"

Abfahrer Andreas Sander droht das Aus, bevor die Saison überhaupt begonnen hat. Eine Erkrankung zwingt ihn schon länger zur Pause.

Wenige Tage vor dem Auftakt des alpinen Ski-Weltcups überschlagen sich beim Deutschen Skiverband (DSV) die Hiobsbotschaften. Die erschreckendsten Nachrichten kommen dabei von Andreas Sander. Der 35 Jahre alte WM-Zweite in der Abfahrt von 2021 wird wegen einer mitochondrialen Dysfunktion in der kommenden Saison womöglich gar nicht an den Start gehen können. Die Mitochondrien sind Bestandteile und Energielieferanten der Körperzellen.

Er habe seit seinem vorzeitigen Ende der vergangenen Saison im Februar nicht mehr trainiert, berichtete Sander bei der Einkleidung der deutschen Wintersportler in Nürnberg. Die Ärzte hätten ihn erst mal zum Nichtstun verdonnert, "ich darf keinen Sport machen, absolut gar nichts, ich gehe nur spazieren, mehr ist nicht drin." Und selbst dann müsse er sich ständig hinsetzen. Wie schnell er sich erhole, könne er nicht sagen. "Es ist alles möglich."

Seine körperlichen Probleme, gekennzeichnet unter anderem durch Müdigkeit oder Konzentrationsschwächen, hätten ihm schwer zugesetzt, berichtete Sander. Mittlerweile komme er mit der Situation "ganz gut klar, ich habe es akzeptiert, aber zwischendurch war es extrem hart, die härteste Zeit meines Lebens".

Zugleich blicke er optimistisch in die Zukunft: "Wenn es wieder geht, bin ich mir sicher, dass ich noch ein paar erfolgreiche Jahre vor mir habe."