Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Frauen sowie Herren in Hochfilzen im TV und Livestream?

Das Weltcup-Wochenende in Hochfilzen starte heute für die Männern und Frauen mit dem Sprint. SPOX verrät, wer die Biathlon-Rennen live zeigt.

Der Biathlon-Tross macht an diesem Wochenende in Hochfilzen halt. Der Weltcup in Österreich beginnt am heutigen Freitag, den 13. Dezember, mit den Sprintrennen der Frauen um 11.30 Uhr. Um 14.20 Uhr steht abschließend der Sprint der Männer auf dem Programm.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Rennen heute live im TV und Livestream überträgt.