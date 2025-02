"Die norwegische Starterin ist geisteskrank angegangen": Franziska Preuss und Justus Strelow gewinnen Bronze in der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM

Nächste Medaille für Franziska Preuss und Justus Strelow: Am Ende reicht es in einem packenden Rennen bei der Single-Mixed-Staffel zum dritten Platz.

Franziska Preuß hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide ihre vierte Medaille gewonnen. Im Single Mixed sicherte sich die Gesamtweltcupführende mit ihrem Teamkollegen Justus Strelow nach vier Nachladern Bronze (+8,3 Sekunden). Gold ging an Julia Simon und Quentin Fillon Maillet aus Frankreich (7 Nachlader), Silber an Johannes Thingnes Bö und Ragnhild Femsteinevik aus Norwegen (15/+5,7). "Wir können heute sehr zufrieden sein", sagte Preuß strahlend.