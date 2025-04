Olympiasieger Matthias Mayer randaliert und wird in Handschellen abgeführt

Der österreichische Olympiasieger Matthias Mayer ist nach verbalen Entgleisungen am Rande eines Empfangs von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Hotel Kitzhof in Kitzbühel in Polizeigewahrsam genommen worden.

Der 33-jährige Berater des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) war als Gast auf der Veranstaltung geladen, soll verschiedenen Medienberichten zufolge dann aber mehrere Leute bepöbelt und beschimpft haben. Dazu sei er mit einem Glas Rotwein in der Hand auf einen Tisch gestiegen.

Als ein weiteres ÖSV-Teammitglied es nicht schaffte, Mayer zu beruhigen, wären Sicherheitsbeamte eingeschritten und hätten den ehemaligen Ski-Alpin-Läufer nach draußen begleitet. Dort habe er dann weiter für Aufregung gesorgt, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde.

Die Beamten führten ihn in Handschellen ab, später wurde er medizinisch versorgt und in Polizeigewahrsam genommen.