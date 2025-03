"Es fühlt sich gut an": Skisprung-Star Markus Eisenbichler beendet Karriere zum "richtigen Zeitpunkt"

Großen Erfolgen folgten zuletzt schwierige Jahre - und nun der Schlussstrich. Skispringer Markus Eisenbichler beendet nach der Saison seine Karriere.

Markus Eisenbichler wollte es unbedingt noch einmal wissen. Nach den Enttäuschungen der vergangenen Saison war der 33-Jährige voller Elan in den Winter gegangen, vergessen waren offenbar die Zeiten, in denen er nicht einmal im zweitklassigen Continental Cup mithalten konnte. Doch es lief nicht wie erwartet: Eisenbichler konnte nicht an die guten Zeiten von einst anknüpfen, nun beendet einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer der vergangenen Jahre seine Karriere. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch bekannt.