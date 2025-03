Drogenschmuggel und Mord: FBI bietet Millionen-Belohnung für Auslieferung von ehemaligem Olympia-Snowboarder

Der ehemalige Olympia-Snowboarder Ryan Wedding wird mithilfe einer hohen Belohnung von den Strafverfolgungsbehörden der USA gesucht.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, werden für Hinweise, die zur Festnahme des 43-jährigen Kanadiers führen, zehn Millionen Dollar (knapp 9,2 Millionen Euro) in Aussicht gestellt. Wedding wird wegen Drogenschmuggels und Mord gesucht und soll sich vermutlich in Mexiko oder einem anderen Land in Lateinamerika aufhalten. Vom FBI wird er auf der Liste der "Zehn meistgesuchten Flüchtigen" geführt.