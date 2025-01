"Diesen Trend bekommen sie nicht geregelt": Sven Hannawald spricht wegen des bescheidenden DSV-Abschneidens bei der Vierschanzentournee Klartext

Österreich feiert, die Deutschen schieben Frust: Nach der Enttäuschung in Innsbruck ist die Tournee für Pius Paschke und Co. praktisch gelaufen.

Stefan Kraft schmiss im rot-weiß-roten Partymobil Richtung Bischofshofen eine Runde Eierlikör und stimmte sich mit den Austria-Teamkollegen auf das historische Herzschlagfinale der Vierschanzentournee ein. Bei der deutschen Reisegruppe herrschten nach der Schlappe von Innsbruck indes Stille und Ratlosigkeit: Gesamtsieg wie auch Podest sind meilenweit entfernt, der Abstand zu den dominierenden Österreichern ist riesig - für Pius Paschke und Co. geht es bei ihrer "Null-Chancen-Tournee" nur noch um Schadensbegrenzung.

"Die Tournee ist durch, das muss man akzeptieren und respektieren", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher achselzuckend nach der kalten Dusche in der heißen Atmosphäre vor 22.500 Zuschauern am Bergisel. Dort war der als Mitfavorit zur Tournee gereiste Paschke als Achter bei der Gala-Flugshow der Österreicher erneut chancenlos gewesen. "Es hat wieder ein bisserl was gefehlt", sagte der 34-Jährige.

Ein großes Bisschen: Als Gesamtsechster liegt Paschke vor dem Finale am Montag in Bischofshofen (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) 22 Meter hinter Kraft, der bei den österreichischen Meisterschaften von Innsbruck vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig siegte - im Gesamtklassement liegen sie keinen Meter auseinander. "Der Abstand ist abartig, das wird richtig richtig spannend", sagte Tschofenig grinsend.