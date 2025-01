Biathlon-König Johannes Thingnes Bö tritt am Saisonende ab. Die Familie hat Vorrang vor Olympia, erklärte er am Samstag unter Tränen.

"König" Johannes Thingnes Bö wischte sich immer wieder die Tränen aus den Augen. Seine Stimme stockte mehrmals, als er in Ruhpolding emotional seinen Rücktritt zum Saisonende ankündigte. "Jetzt ist es an der Zeit, meine Familie in den Vordergrund zu stellen", sagte der Superstar der vergangenen Jahre - und weinte.