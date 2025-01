Das DHB-Team kriegt es in der Hauptrunde der Handball-WM mit Italien zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Nachdem die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Dienstag mit einer 30:40-Niederlage gegen Dänemark in die Hauptrunde gestartet ist, kriegt es das DHB-Team am heutigen Donnerstag, den 23. Januar, im zweiten Spiel mit Italien zu tun. Um 18 Uhr geht es in Jyske Bank Boxen in Herning, Dänemark, los.