"Bist du deppert!" Pius Paschke feiert historischen Sieg vor der Vierschanzentournee

Fünfter Saisonsieg, zwei Erfolge binnen 24 Stunden: Pius Paschke zieht beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt eine große Show ab.

Pius Paschke lauschte sichtlich angefasst dem großen Fan-Chor im Schwarzwald. "Oh, wie ist das schön!", klang es aus 7500 Kehlen. Und der neue deutsche Skisprung-Held genoss den verdienten Lohn für seinen grandiosen Doppeltriumph in Titisee-Neustadt in vollen Zügen. "Das war Gänsehaut pur", sagte Paschke, der nach seinen Saisonsiegen vier und fünf im zarten Schanzenalter von 34 Jahren nur zwei Wochen vor der Vierschanzentournee auf einer Euphoriewelle reitet.