Biathlon WM: Wo läuft die Verfolgung der Frauen sowie Herren bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide im Free-TV und Livestream?

Bei der Biathlon-WM in Lenzerheide stehen heute die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer auf dem Programm. SPOX verrät, wer die Rennen live zeigt.

Im Rahmen der Biathlon-WM in Lenzerheide gehen am heutigen Sonntag, den 16. Februar, die Verfolgungswettkämpfe der Frauen und Männer über die Bühne. Die WM-Rennen der Frauen startet um 12.05 Uhr. Die Männer sind wenige Stunden später um 15.05 Uhr in der Schweiz gefordert.

Wer die Verfolgungsrennen heute live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.