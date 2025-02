Mit einem Sprint der Frauen geht heute die Biathlon-WM weiter. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr beim Rennen live mit dabei sein könnt.

Die Biathlon-WM ist seit Mittwoch eröffnet und geht am heutigen Freitag, den 14. Februar, weiter mit dem Sprint der Frauen in Lenzerheide. Der Wettkampf in der Roland Arena geht um 15.05 Uhr los. Holt sich das deutsche Team heute die nächsten Medaillen, nachdem man bei der Team-Mixed-Staffel Bronze holen konnte.