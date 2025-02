Die Biathlon-WM 2025 startet heute mit der Mixed-Staffel. Wo der Wettkampf übertragen wird, lest Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 12. Februar, findet die Mixed-Staffel bei der Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Der Wettkampf beginnt um 14.30 Uhr in der Roland Arena in Lenzerheide (Schweiz). Welche Staffel kann sich die erste Goldmedaille sichern?

Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier.