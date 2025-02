Biathlon WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Staffel der Frauen sowie Herren bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide im TV und Livestream?

Heute stehen bei der Biathlon WM sowohl die Staffel der Frauen als auch der Männer auf dem Programm. Alle Infos zur Übertragung lest Ihr hier.

Die Biathlon WM in Lenzerheide (Schweiz) dauert nicht mehr lange. Am heutigen Samstag, 22. Februar, kämpfen die Nationen in der Staffel nochmals um die letzten Team-Medaillen. Bei den Frauen geht es um 12.05 los, die Männer beginnen um 15.05 Uhr. Können die deutschen Läuferinnen und Läufer ein weiteres Mal Edelmetall erringen?

Wo die Rennen übertragen werden, lest Ihr hier bei SPOX.