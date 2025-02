Bei der Biathlon-WM in Lenzerheide steht heute die Single-Mixed-Staffel an. Wir verraten, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.

Nach den Einzelwettbewerben in den vergangenen Tagen geht es am heutigen Donnerstag, dem 20. Februar, mit der Single-Mixed-Staffel weiter. Um 16.05 Uhr geht es in Lenzerheide los.

Wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!