Zum Abschluss der Biathlon-WM finden heute zwei Massenstarts statt. Wer die Rennen zeigt, erfahrt Ihr hier.

Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide (Schweiz) wird am heutigen Sonntag, den 23. Februar, mit zwei Massenstarts abgeschlossen. Die Frauen sind um 13.35 Uhr mit ihrem finalen Rennen über 12,5 Kilometer an der Reihe. Der Massenstart der Männer über 15 Kilometer geht um 16.05 Uhr los.